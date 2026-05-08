1.2Lマイルドハイブリッドは総合145psを発揮

シトロエンC5エアクロス｜Citroën C5 Aircross

新型「C5エアクロス」は、シトロエンが長年にわたり追求してきた快適性と独創性をカタチにした現代にふさわしいCセグメントSUV。今年1月に開催された「東京オートサロン2026」で初披露された待望のシトロエンフラッグシップモデルがついに発売された。

柔らかな乗り心地、力強く洗練されたデザイン、広々とした居心地の良い室内空間、それらすべてが、日々の移動をより快適でより豊かな時間へと変えてくれる。さらに、ステランティスが開発したプラットフォーム「STLA-Medium（ステラ ミディアム）」とブランド最新のハイブリッドシステムを採用することで、快適性と走行性能を高次元で融合した。

シトロエンとして初めて採用されたSTLA-Mediumプラットフォームは、車室内スペースの最大化、低重心化、そして乗り心地とハンドリング性能の向上を主目的として設計。ゆとりある室内空間と安定感のある走行性能を両立し、シトロエンが大切にしてきた快適性の思想を次世代へと繋ぐ基盤となっている。

パワートレインは、最新世代の1.2リッター直列3気筒ガソリンターボエンジン（136ps/230Nm）と電動モーターを内蔵する6速DCTを組み合わせた48Vマイルドハイブリッドシステム。システム総合で145psを発揮し、19.4km/LのWLTCモード燃費をマークする。

低速域では電動モーターが積極的にアシストし、発進時や市街地での走行をより滑らかにし、高い静粛性とともにより快適で上質なドライビングフィールを実現。市街地では最大50％（※）の時間で電動走行でき、燃費性能の向上とCO₂排出量の低減にも貢献する。

※信号待ちなどによるエンジン停止時間を含む参考値

空気抵抗を最小限に抑える滑らかなエアロフォルムを実現

シトロエンC5エアクロス｜Citroën C5 Aircross

全長4655×全幅1905×全高1710mm、ホイールベース2790mmの寸法が与えられたエクステリアは、シトロエンの掲げる新しいデザイン言語を体現。空気抵抗を最小限に抑えるよう設計された滑らかなエアロフォルムが特徴だ。流れるようなボディラインと存在感のある造形を融合することで、SUVとしての力強さとシトロエンならではの日常に歓びをもたらす上質さを両立させたとシトロエンは説明する。

全長は従来モデルから165mm拡大。ゆったりと伸びやかなロングホイールベースが生み出す安定感のあるプロポーションに加え、ボディサイドを貫くように施された流麗なキャラクターラインがモダンで洗練された印象を際立たせている。19インチホイール（タイヤサイズは255/55R19）を組み合わせることで、上級SUVにふさわしい存在感が演出されたのも見どころだ。

フロントフェイスは、日本で2019年に発表された前モデルが醸し出した柔らかな印象から一転、シャープでモダンな造形へと大きな進化を遂げた。水平基調のデザインをベースに、動きと奥行きを生む立体的な構成により、SUVとしての力強さと品格が生み出された。フロント中央には新世代シトロエンを象徴するブランドエンブレムを配置し、先進的な表情を際立たせた。

3つのセグメントに分割されたシグネチャーライトは、ひと目でC5エアクロスとわかる個性を放つ。周囲の環境に応じて最適な配光を行うLEDマトリクスヘッドライトを組み合わせることで、昼夜を問わず高い視認性と快適な運転環境を提供する。

リヤビューでは、3本のラインを組み合わせたデザインのテールランプを採用。奥行きを感じさせる立体的な光の表現により、後ろ姿からも新型C5エアクロスの個性と先進性を発揮する。シトロエンのロゴエンブレムはフロントフェイスと呼応するように大胆に配置され、新世代のシトロエンデザインが強調された。

リヤセクション最大の特徴のひとつが、空力性能の向上にも寄与する「Citroën Light Wings（シトロエン ライト ウイングス）」の造形。このデザインは、2022年のパリモーターショーで発表された「Oli concept（オリ コンセプト）」において提案された思想を受け継ぐもので、環境負荷の低減に貢献する実用的な意匠として採用された。デザイン性だけでなく高速走行時の安定感にも配慮。美しく洗練されたリヤビューの実現にもひと役買っている。

サイドビューでは、フロントからリヤへと流れるキャラクターラインを採用。前モデルと比較してよりワイドなボディに抑えられた全高、そして新たに採用したSTLA-Mediumプラットフォームによるボディ構造が加わり、視覚的にも走行性能面でも安定感のあるプロポーションを形成する。そのうえで、エアロダイナミクスを考慮した滑らかな造形とすることで、ボリューム感のあるフォルムでありながら軽やかな印象に仕上げられた。緩やかに張り出したフェンダーと水平基調にデザインされたサイドガラスのラインが全体のバランスを整え、個性を感じさせながらも親しみを与えるデザインとなっている。

ホイールは19インチのブラックタイプを標準装備。ホイール名の「ZIRCON（ジルコン）」は、地球上で最も古い天然鉱物のひとつとされる宝石に由来したもので、その高い屈折率によって生み出される力強い輝きを放つデザインだ。

ボディカラーは4色を設定。新色の「ヴェール・アストリア」は米オレゴン州の港町アストリアに着想を得た新色で、奥行きのあるグリーンが穏やかで落ち着いた印象。「ルージュ・ルビ」は宝石ルビーに由来する深みのある赤がボディの造形を美しく際立たせ、フランス車らしい華やかさを演出。「ブラン・オケニトゥ」はクールでメタリックな輝きをまとったホワイトで、シャープなデザインと上質感を引き立てる。そして「ノアール・ぺルラネラ」は“黒い真珠”を意味する名のとおり、奥行きのある艶を湛えたブラックが重厚で洗練された印象をもたらす。

縦型13インチの「ウォーターフォールスクリーン」を搭載

シトロエンC5エアクロス｜Citroën C5 Aircross

上級グレードの「マックス」は“乗る人すべてを柔らかく包み込む快適性”をテーマにした“C-Zen Lounge（シー ゼン ラウンジ）”コンセプトを基にした仕立て。水平基調のレイアウトと、ファブリックや柔らかい触り心地の素材を効果的に組み合わせ、運転中もまるでラウンジで過ごしているようなリラックスできる上質空間を実現した。

「マックス」にはさらに、シトロエンが誇るアドバンストコンフォートシートの最上級仕様を専用装備。ふんわりとした柔らかさと長時間でも疲れにくい確かなサポート力を両立するとともに、素材の肌触りにまでこだわった上質さが光る。背もたれやサイドサポートには厚さ15mmのパッドを採用し、シートヒーター、ベンチレーション、マッサージ機能などを備えることで、ワンランク上の快適性を提供する。

新装備としては、ステランティスグループの車両に搭載されるスクリーンのなかで最大級サイズの13インチ縦型スクリーン「ウォーターフォールスクリーン」の搭載が挙げられる。ナビゲーション、メディア、車両設定、空調操作などを集約し、直感的で先進的な操作性を実現。固定ステータスバーやカスタマイズが可能なショートカットキーにより、必要な情報への素早いアクセスが可能だ。

ボディサイズの拡大により、後部座席のレッグスペースは従来モデル比＋50mm、頭上スペースは＋68mmを確保し、大人もゆったりと過ごせる広さを実現。「マックス」では後部座席にもシートヒーターを装備し、乗員全員が快適に過ごせるラウンジのような室内空間となっている。また、565Lの大容量ラゲッジスペースを備え、日常使いからレジャーまで幅広いシーンで高い実用性を発揮する。

「マックス」では、ブランドの拠点であるパリを象徴する情景をモチーフにしたグラフィックをリヤガラスにさりげなく施し、光の差し込み方によって表情を変える演出を取り入れている。さらに、グローブボックスの内側には、1919年以来のシトロエンの代表モデルをデザイン。それらはすべてC5エアクロスが生産されるフランス・レンヌ工場で生み出されてきたモデルたちだ。100年を超えるブランドの歴史と誇りを車内の至るところから感じとることができる。

一方、「プラス」においても、シトロエン独自のアドバンストコンフォート思想に基づく快適な空間設計に加え、新世代のユーザーインターフェースを採用したウォーターフォールスクリーンやデジタルメーター等を搭載し、直感的で快適な操作環境が整っている。

走りの面では、シトロエン独自のサスペンション技術である「プログレッシブ・ハイドローリック・クッション」が個性を際立たせている。路面からの入力を段階的に制御、吸収することで、凸凹による衝撃を穏やかに抑え、フラットでしなやかな乗り心地を実現。その感覚は、“魔法の絨毯”と称されるほどで、シトロエンならではの快適性を象徴する技術だ。

SPECIFICATIONS

シトロエンC5エアクロス プラス｜Citroën C5 Aircross Plus

ボディサイズ：全長4655×全幅1905×全高1710mm

ホイールベース：2790mm

最低地上高：245mm

最小回転半径：5.5m

乗車定員：5人

車両重量：1630kg

総排気量：1199cc

エンジン：直列3気筒ターボ

最高出力：100kW（136ps）/5500rpm

最大トルク：230Nm（23.5kgf-m）/1750rpm

モーター最高出力：15kW（20ps）/4264rpm

モーター最大トルク：51Nm（5.2kgf-m）/750-2499rpm

システム最高出力：145ps

トランスミッション：6速DCT

駆動方式：FF

バッテリー総電力量：0.9kWh

WLTCモード燃費：19.4km/L

税込車両価格：535［570］万円

※［ ］内はマックス