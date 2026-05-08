夏が近づき、高校野球の春季大会は上位の顔ぶれが出そろい始めた。社会人は各地で大会が開かれ、大学の春季リーグも大詰めだ。今回の「アマ野球のせかい」は、デイリースポーツが独自で選んだ今秋ドラフト候補の近況を特集。１５４キロ右腕のＹＢＳホールディングス・加藤響投手（２３）は、大学時代の指名漏れをバネに社会人で飛躍を期す。

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２年前の悔しさを糧に進化してきた。ＹＢＳホールディングス・加藤は「志望届を出して指名されなかった後が転機。社会人野球に来られたからここまで成長できている」と言う。高校は金足農で、投手を本格的に始めたのは高１の夏。遊撃でシートノックを受けていた時に肩の強さから転向を勧められた。

２学年上にはオリックス・吉田輝星がいた。「高校の時は吉田さんのフォームをまねしていましたね。いい見本がいたんで」。準優勝し“金農旋風”を巻き起こした２０１８年夏の甲子園は発熱でメンバー外となったが、「本当にすごかった」とアルプスで味わった雰囲気は忘れられない。

八戸学院大に進み、吉田の後を追うようにプロ志望届を提出したが無念の指名漏れ。「野球をやめようと思っていた」というが、ＹＢＳホールディングスから声がかかり再び白球を握った。

社会人で磨きをかけたのは球速。大阪にある野球選手専門施設「ＢＥＹＯＮＤ ＢＡＳＥ」に通い、身体機能の改善やウエートトレーニングに取り組んだ。最速は１５２キロから１５４キロに伸び、「常に安定して出力が出るようになった」と４月のＪＡＢＡ京都大会でも１５０キロを連発した。今年が社会人２年目。「ドラフト解禁の年なので、指名されるように頑張りたい」と憧れの舞台を目指す。

◆加藤 響（かとう・ひびき）２００２年１０月１１日生まれ、２３歳。秋田県出身。１８０センチ、８６キロ。右投げ右打ち。小学４年から協和ＢＣジュニアで野球を始め、中学は秋田シニアでプレー。金足農では１年夏からベンチ入り。八戸学院大は３年春からリーグ戦登板。遠投１１０メートル。球種はカットボール、スライダー、縦スライダー、スプリット。