俳優の有村架純、石田ひかり、新人・姫野花春が出演する、沖田修一監督のオリジナル新作映画『さとこはいつも』が、9月18日より公開されることが決定した。あわせて特報映像とティザービジュアルが解禁され、キャストやスタッフのコメントも到着した。【動画】有村架純×石田ひかり×姫野花春『さとこはいつも』特報ユーモアと温かなまなざしで人間模様を描いてきた沖田監督が、長編映画デビュー20周年の節目に送り出す本作。