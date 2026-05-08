有村架純×石田ひかり×新人・姫野花春が“三者三様のさとこ”役で共演 沖田修一監督20周年の新作公開決定
俳優の有村架純、石田ひかり、新人・姫野花春が出演する、沖田修一監督のオリジナル新作映画『さとこはいつも』が、9月18日より公開されることが決定した。あわせて特報映像とティザービジュアルが解禁され、キャストやスタッフのコメントも到着した。
【動画】有村架純×石田ひかり×姫野花春『さとこはいつも』特報
ユーモアと温かなまなざしで人間模様を描いてきた沖田監督が、長編映画デビュー20周年の節目に送り出す本作。物語の主人公は、年齢も境遇も異なる3人の“さとこ”たちだ。
初めての恋を持て余し、妄想が暴走していく中学3年生・中井聡子（姫野）。不倫も仕事もスランプ気味、迷走中の映画配給会社勤務の35歳・西田沙都子（有村）。子育てがひと段落し、新たな夢に目覚める55歳・飯島里子（石田）。そんな“さとこ”たちが、自由で、みっともなくて、愛おしい日々を“自分の物語”を書き始めたとき、3人の人生が交差していく。
沙都子を演じる有村は、不倫や仕事の壁に直面しながらも軽やかに乗り越えていく現代女性像を等身大に体現。里子役の石田は、子育てを終えた女性の再出発を、可憐かつ瑞々しく演じる。そして、聡子役には、約300人のオーディションの中から新人・姫野が抜てきされた。演技経験がほぼゼロながら、沖田監督が「自分の作品にとても似合う」と直感した逸材で、コミカルさと愛らしさを併せ持つ存在感を発揮している。
解禁された特報映像では『さとこはいつも』というタイトルになぞらえながら、3人のさとこたちが映し出される。年齢もキャラクターも違う彼女たちは、それぞれに降りかかる出来事や妄想をきっかけに自分の物語を書き始めていく。中でも、有村演じる沙都子がつづるのは、6年にも及ぶ不倫の日々。「最後は、刺される。」という一文が表す通り、何の前触れもなく突然腹部を刺され、「いっったあぁぁぁぁぁぁーーーーー！！！！！」と絶叫する衝撃の姿も。自分自身でも思わず「ドラマかよ」と言いたくなるような、ツッコミどころ満載な特報映像となっている。
さらに、“自分の物語”を書き始める3人の姿を切り取ったティザービジュアルも解禁。年齢も、日々暮らす環境も違う彼女たちが抱える想いや衝動といったさまざまな感情を、各キャストが見事に体現。三者三様のさとこたちの魅力が伝わってくるビジュアルとなっている。
沖田作品ならではの温かさに、“毒を一滴垂らしたようなニンマリ感”が加わった本作。自由で、みっともなくて、それでも愛おしい――そんな人生を肯定する物語が、観る者の背中をそっと押す一作となりそうだ。
■有村架純（西田沙都子役）のコメント
沖田監督作品の一員になれたことが夢のようで、沙都子を演じた時間は私にとって心の癒しとなりました。沖田組は誰もが互いにリスペクトし合い、何より監督自身が毎カット楽しそうに撮影されていて。素敵な空間の中私も沙都子として何が出来るかを考えるその時間が本当に幸せでした。失敗も成功も全部自分の人生。そっと肯定し豊かにしてくれるお話です。クスッと笑える3人のさとこさんに、ぜひ会いにきてください。
■石田ひかり（飯島里子役）のコメント
笑って泣けて温かい、沖田作品の大ファンですので、オファーをいただいてとってもうれしかったです。
「こんなに人柄の良い監督がいるのか！」と噂には聞いていましたが、それ以上に素晴らしいお人柄でした。
撮影は暑い日が多かったのですが、自転車で近くのコンビニまでアイスクリームを買い出しに行ってくださったこともありました（その姿は、本当に近所のおじさんのようでした）。
現場は沖田作品そのものを表しているかの如く本当に雰囲気が良く、みんな監督が好きでした。
どこまでもフレッシュでかわいく、眩しいほど伸び伸びしている姫野花春ちゃんと、本当に素敵なお姉さんになった有村架純ちゃんと一緒に、3人で「さとこ」を演じたことは、うれしくそして貴重な経験でした。
3人「さとこ」、それぞれの人生を味わっていただければと思います。
個人的に好きなシーンは、ネブライザーのところと、韓流ドラマが絶妙に絡んでくるところ、最高でした。
正直に言って、本当に好きな作品になりました。皆さんにも好きになってもらえることを願っています。
■姫野花春（中井聡子役）のコメント
オーディションの結果を聞いたとき、まさか自分が!?と、人生で一番高く飛び跳ねました。初めての作品に迷いや不安を抱えながらも、ひとつひとつ、聡子の物語を紡いでいけたのは沖田監督やスタッフの方々のおかげです。そんなあたたかく、いつも笑顔が溢れる現場に行ける日々が本当に楽しくて仕方がありませんでした。
完成した作品を観て、自分の内側にあるたったひとつの物語に触れ、これまで歩んできた道も、これから歩んでゆく道も、そっと照らしつづけてくれているように感じます。
映画館でクスッと笑いながら、思いっきり楽しんでいただきたいです。
■監督・脚本：沖田修一のコメント
中学生の頃に、初めて物語を書いてみたりしたことがあります。どんな話だったのかも今となってはあまりよく覚えていません。そして、書いたものもどこかへいってしまいました。
そんな、生まれなかった物語に焦点をあてて、言葉にまつわる映画を作ってみたいと思いました。同じ名前の女性三人が、それぞれ自分の物語を書こうとする話です。
姫野さん、有村さん、石田さんの三人が演じてくださった「さとこ」という女性像が、とてもチャーミングで、何度も見返したくなるほど、素敵なシーンばかりです。
何かを始めようとする、新しい気持ちを描いた映画だと思います。
■プロデューサー：筒井竜平（アミューズクリエイティブスタジオ）のコメント
沖田さん待望のオリジナル新作映画『さとこはいつも』がようやく完成しました。
有村架純さん（なんと！出演してくれました！）演じる沙都子。
石田ひかりさん（沖田さんや私はまさに世代！です）演じる里子。
姫野花春さん（まさに運命的な出会い！）演じる聡子。
年齢も境遇も異なる「さとこ」なのですが、それぞれが飾らずに自然体でしなやかに（時折りコミカルに）「さとこ」を演じてくださいました。
やっぱり私たちには物語が必要なんだと思います。
どこかしらで、私たちの背中を押してくれるタイミングがきっとあるはず。
これは、はじまりの物語。
映画館で皆様にお届けできる日を心待ちにしています。
【動画】有村架純×石田ひかり×姫野花春『さとこはいつも』特報
ユーモアと温かなまなざしで人間模様を描いてきた沖田監督が、長編映画デビュー20周年の節目に送り出す本作。物語の主人公は、年齢も境遇も異なる3人の“さとこ”たちだ。
沙都子を演じる有村は、不倫や仕事の壁に直面しながらも軽やかに乗り越えていく現代女性像を等身大に体現。里子役の石田は、子育てを終えた女性の再出発を、可憐かつ瑞々しく演じる。そして、聡子役には、約300人のオーディションの中から新人・姫野が抜てきされた。演技経験がほぼゼロながら、沖田監督が「自分の作品にとても似合う」と直感した逸材で、コミカルさと愛らしさを併せ持つ存在感を発揮している。
解禁された特報映像では『さとこはいつも』というタイトルになぞらえながら、3人のさとこたちが映し出される。年齢もキャラクターも違う彼女たちは、それぞれに降りかかる出来事や妄想をきっかけに自分の物語を書き始めていく。中でも、有村演じる沙都子がつづるのは、6年にも及ぶ不倫の日々。「最後は、刺される。」という一文が表す通り、何の前触れもなく突然腹部を刺され、「いっったあぁぁぁぁぁぁーーーーー！！！！！」と絶叫する衝撃の姿も。自分自身でも思わず「ドラマかよ」と言いたくなるような、ツッコミどころ満載な特報映像となっている。
さらに、“自分の物語”を書き始める3人の姿を切り取ったティザービジュアルも解禁。年齢も、日々暮らす環境も違う彼女たちが抱える想いや衝動といったさまざまな感情を、各キャストが見事に体現。三者三様のさとこたちの魅力が伝わってくるビジュアルとなっている。
沖田作品ならではの温かさに、“毒を一滴垂らしたようなニンマリ感”が加わった本作。自由で、みっともなくて、それでも愛おしい――そんな人生を肯定する物語が、観る者の背中をそっと押す一作となりそうだ。
■有村架純（西田沙都子役）のコメント
沖田監督作品の一員になれたことが夢のようで、沙都子を演じた時間は私にとって心の癒しとなりました。沖田組は誰もが互いにリスペクトし合い、何より監督自身が毎カット楽しそうに撮影されていて。素敵な空間の中私も沙都子として何が出来るかを考えるその時間が本当に幸せでした。失敗も成功も全部自分の人生。そっと肯定し豊かにしてくれるお話です。クスッと笑える3人のさとこさんに、ぜひ会いにきてください。
■石田ひかり（飯島里子役）のコメント
笑って泣けて温かい、沖田作品の大ファンですので、オファーをいただいてとってもうれしかったです。
「こんなに人柄の良い監督がいるのか！」と噂には聞いていましたが、それ以上に素晴らしいお人柄でした。
撮影は暑い日が多かったのですが、自転車で近くのコンビニまでアイスクリームを買い出しに行ってくださったこともありました（その姿は、本当に近所のおじさんのようでした）。
現場は沖田作品そのものを表しているかの如く本当に雰囲気が良く、みんな監督が好きでした。
どこまでもフレッシュでかわいく、眩しいほど伸び伸びしている姫野花春ちゃんと、本当に素敵なお姉さんになった有村架純ちゃんと一緒に、3人で「さとこ」を演じたことは、うれしくそして貴重な経験でした。
3人「さとこ」、それぞれの人生を味わっていただければと思います。
個人的に好きなシーンは、ネブライザーのところと、韓流ドラマが絶妙に絡んでくるところ、最高でした。
正直に言って、本当に好きな作品になりました。皆さんにも好きになってもらえることを願っています。
■姫野花春（中井聡子役）のコメント
オーディションの結果を聞いたとき、まさか自分が!?と、人生で一番高く飛び跳ねました。初めての作品に迷いや不安を抱えながらも、ひとつひとつ、聡子の物語を紡いでいけたのは沖田監督やスタッフの方々のおかげです。そんなあたたかく、いつも笑顔が溢れる現場に行ける日々が本当に楽しくて仕方がありませんでした。
完成した作品を観て、自分の内側にあるたったひとつの物語に触れ、これまで歩んできた道も、これから歩んでゆく道も、そっと照らしつづけてくれているように感じます。
映画館でクスッと笑いながら、思いっきり楽しんでいただきたいです。
■監督・脚本：沖田修一のコメント
中学生の頃に、初めて物語を書いてみたりしたことがあります。どんな話だったのかも今となってはあまりよく覚えていません。そして、書いたものもどこかへいってしまいました。
そんな、生まれなかった物語に焦点をあてて、言葉にまつわる映画を作ってみたいと思いました。同じ名前の女性三人が、それぞれ自分の物語を書こうとする話です。
姫野さん、有村さん、石田さんの三人が演じてくださった「さとこ」という女性像が、とてもチャーミングで、何度も見返したくなるほど、素敵なシーンばかりです。
何かを始めようとする、新しい気持ちを描いた映画だと思います。
■プロデューサー：筒井竜平（アミューズクリエイティブスタジオ）のコメント
沖田さん待望のオリジナル新作映画『さとこはいつも』がようやく完成しました。
有村架純さん（なんと！出演してくれました！）演じる沙都子。
石田ひかりさん（沖田さんや私はまさに世代！です）演じる里子。
姫野花春さん（まさに運命的な出会い！）演じる聡子。
年齢も境遇も異なる「さとこ」なのですが、それぞれが飾らずに自然体でしなやかに（時折りコミカルに）「さとこ」を演じてくださいました。
やっぱり私たちには物語が必要なんだと思います。
どこかしらで、私たちの背中を押してくれるタイミングがきっとあるはず。
これは、はじまりの物語。
映画館で皆様にお届けできる日を心待ちにしています。