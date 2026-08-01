今永昇太
福岡県北九州市出身のプロ野球選手。1993年9月1日生まれ。横浜DeNAベイスターズに所属する。
2026年8月8日
2026年8月7日
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今永昇太のスマホ待受に同僚の顔写真、米メディアも笑顔で取り上げる
同僚ベン・ブラウン投手の自撮り写真が設定され、好調時期と一致するという
フルカウント
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今永昇太のスマホ待ち受けが話題、同僚の顔を「ラッキー」と設定
同僚ベン・ブラウンの顔面写真を設定し好投の要因と語っているという
THE ANSWER
2026年8月6日
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大谷翔平が今季初の1試合2本塁打を放ち、OPS.953でナ・リーグ首位に浮上
初回に25号先頭打者ソロ、8回に26号2ランを記録し打線を牽引した
日テレNEWS NNN
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大谷翔平がドジャース移籍後135本塁打を達成し歴代4位に浮上
ドジャース加入後の通算本塁打が135本となり歴代4位に浮上したとのこと
フルカウント
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大谷翔平が今永の初球抜け球に苦笑いし、先頭打者本塁打を放つ
今永の初球が大谷の顔付近に抜けるハプニングが起き、半笑いでにらむ一幕も
日テレNEWS NNN
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今永昇太が大谷に先頭打者弾を浴びながらも粘投し、今季8勝目を挙げた
大谷翔平に先頭打者本塁打を許したが５回８安打１失点で今季８勝目を記録
東スポWEB
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大谷翔平が今永昇太から初本塁打、25号先頭打者弾で鈴木誠也の頭上を越える
東スポWEB
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今永昇太が四球ゼロの好投でドジャース戦3連勝に貢献、監督も称賛
先発の今永昇太は四球ゼロが光る好投で8勝目を挙げたと監督が称賛した
スポニチアネックス
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今永昇太が8勝目、大谷の先頭打者弾に「穴がない打者」と脱帽
大谷翔平に今季初本塁打となる25号先頭打者アーチを浴び先取点を献上した
スポーツ報知
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大谷 今季初の1試合2発も6連敗
TBS NEWS DIG
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カブスがドジャースを3連勝でスイープ、今永昇太が5回1失点で8勝目
今永昇太が5回1失点で今季8勝目、鈴木誠也は5試合連続安打と23試合連続出塁を記録
スポニチアネックス
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大谷翔平が今永昇太から25号初回先頭打者本塁打、イチロー氏まで残り2本
5戦ぶり25号となる一発で、打球速度177.4キロのライナーが右翼スタンドへ届いた
スポーツ報知
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今永昇太が大谷翔平に先頭打者弾を被弾、首をかしげ悔しさにじませる
大谷にフルカウントから147キロを右中間に運ばれ先頭打者本塁打を浴びた
スポーツ報知