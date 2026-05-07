お笑いコンビ・ママタルトが６日のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」に出演した。番組では「食べるの大好き！グルメ芸能人」企画が行われた。大鶴肥満は身長１８２ｃｍ、体重は１９５キロで芸人界最重量とも言われる。司会の濱家隆一が、大鶴肥満の相方檜原洋平に「大鶴肥満は分かるけど、檜原君も食べるの好きなん？」と聞くと、檜原は「僕も食べるの好きです」と応じた。続けて「一見ね、大鶴肥満に隠れてバレてな