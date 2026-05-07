生活協同組合コープみらいは2026年5月6日、配送委託先の従業員が業務中に車両荷台で排尿し、組合員に届ける商品が汚損された状態で配達される事案があったとして謝罪した。

Xでは、食品が入ったビニール袋に黄色い液体がたまっている写真が拡散していたが、コープみらいは取材に、配達した配送器材に「直接排尿した事実はございません」と説明。また、「過去に荷台内で排尿した事案はございません」とした。

コープみらいの発表によると、4月28日に組合員から「冷蔵品が黄色い液体に浸かっている」「尿のような臭いがする」と問い合わせがあった。調査の結果、「配送委託先の従業員が配送業務中に、車両荷台内において生理現象（尿意）を催し、荷台内にあった廃棄予定の配送器材（発泡スチロール容器）に排尿した事実」が確認できたという。

廃棄予定の配送器材は蓋をして荷台の床に置いたが、その後スペースがなくなったため、被害のあった組合員の配送器材の上に載せた。廃棄予定の配送器材には穴が開いていたため、尿が漏れだし、組合員に届ける予定の配送器材に移り、「内部の冷蔵商品を汚損させた状態で配達が行われました」と説明した。

コープみらいは「食品安全および公衆衛生、コンプライアンス上の重大な問題であると重く受け止めております。保健所をはじめとする関係機関への報告・対応を継続して進めてまいります」とし、再発防止に取り組むとした。

Xでは、4月28日頃から食品が入ったビニール袋に黄色い液体が入っている写真とともに「人の尿のような匂いがする」と訴える内容の投稿が拡散され、波紋が広がっていた。

「過去に荷台内で排尿した事案はございません」

なぜ、配送委託先の従業員は車両荷台内で排尿するに至ったのか。7日にJ-CASTニュースの取材に応じたコープみらいコミュニケーション推進部は、

と説明。ただし、「休憩やトイレの利用については個人の判断に委ねすぎていた点」、「ルート上のトイレ情報の提供などが不足していた点」、「食品を取り扱う事業者とし食品安全・衛生管理への従業員教育が至らなかったこと」について、「組織としての課題と重く受け止め、改善に着手しております」とした。

今回以外に同様の事案があったかどうかについては、「過去に荷台内で排尿した事案はございません」としている。

また、拡散された画像はビニール袋に黄色い液体が溜まっていたことから、上に置いた配送器材から尿が漏れ出て食品を汚損したとの説明は実態とそぐわないのではないかとする声も上がっている。

配送する器材に直接排尿したわけではないかを尋ねると、コープみらいコミュニケーション推進部は、「直接排尿した事実はございません」と回答。

公式サイトで公表した通り、廃棄予定の配送器材の中に排尿し、これを被害のあった組合員に届ける予定の配送器材の上に載せ、「当該の器材には穴が開いて破損があったため、漏れ出した尿が下段にあった組合員様へお届けする配送器材に移り、内部の冷蔵商品を汚損させた状態で配達が行われたことを確認しております」とした。