フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。5月7日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、木曜前半レギュラーのロバート キャンベルのピンチヒッターで弁護士の三輪記子が「最近の事件報道と自白法則について考えたこと」を語った。 三輪記子「今日は『最近の事件報道と自白法則について考えてみた』というテー