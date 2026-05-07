連休前の「子どもが帰ってくる」という知らせを、手放しで喜べたでしょうか。かつての現役時代なら嬉しさしかなかったはずの帰省が、リタイア後、なぜか「モヤモヤ」とした不安に変わってしまう……。そんな経験を持つ人は少なくありません。本記事では義男さん夫婦の事例とともに、退職後の家計の言葉にできない不安について、FPオフィスツクル代表・内田英子氏が解説します。※本記事の事例は複数の相談をもとに、プライバシー保