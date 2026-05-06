メ～テレ（名古屋テレビ） 6日午前、岐阜市で、自動運転バスと軽トラックが接触する事故がありました。けが人はいませんでした。 警察によりますと午前10時半ごろ岐阜市神田町で、国道を走っていた自動運転バスの左後方に、バックしてきた軽トラックが接触しました。 自動運転バスの乗客ら10人と、軽トラックの運転手にけがはありませんでした。 自動運転バスはオペレーターが乗車し、ハンドルやブ