亀田歩夢が富山で活躍カターレ富山に所属するFW亀田歩夢が注目を集めている。2025年に流通経済大学付属柏高校からカターレ富山に加入した亀田は、1年目からリーグ戦9試合に出場して1得点。J2・J3百年構想リーグで注目を集める選手の1人になっている。昨年のJ2リーグ最終節で決めたプロ初ゴールは、クラブをJ2残留に導く一撃だった。ドリブル突破を仕掛けた亀田がチーム4点目を決め、チームが4-1の勝利を収めたことで、ロアッソ