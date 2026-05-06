亀田歩夢が富山で活躍

カターレ富山に所属するFW亀田歩夢が注目を集めている。

2025年に流通経済大学付属柏高校からカターレ富山に加入した亀田は、1年目からリーグ戦9試合に出場して1得点。J2・J3百年構想リーグで注目を集める選手の1人になっている。

昨年のJ2リーグ最終節で決めたプロ初ゴールは、クラブをJ2残留に導く一撃だった。ドリブル突破を仕掛けた亀田がチーム4点目を決め、チームが4-1の勝利を収めたことで、ロアッソ熊本を得失点差「1」上回ってJ2残留を果たした。そんな1年目から持っている選手だっただけに、富山のファンからもひときわ愛される存在となっている。

今季はここまでリーグ戦9試合に出場して1ゴール。数字で見れば物足りないが、ファン・サポーターの記憶に残るようなテクニカルなプレーも多く披露している。

そのなかで、Jリーグ公式YouTubeチャンネルが亀田のプレーに注目。コメント欄では、「既に彼は富山の伝説」「ボール持つだけでワクワクさせてくれる選手」「ドリブルのリズムが好き」「富山にいるうちにいっぱい観とこ…」「逸材中の逸材」「亀田歩夢が1番お金払ってでも見たい日本人プレーヤー」「富山にいていい選手じゃないよな」など多くのコメントが寄せられ、19歳のドリブラーが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）