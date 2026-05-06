アメリカのトランプ大統領は5日、ホルムズ海峡で足止めされている船舶の退避作戦を「短期間停止する」と明らかにしました。戦闘終結に向けたイランとの最終合意の成立を見極めるためとしています。トランプ大統領は、自身のSNSで4日に開始したばかりの、ホルムズ海峡での退避の支援作戦について、戦闘終結に向けた「イランとの最終合意が成立するかを見極めるため短期間停止する」と明らかにしました。具体的な内容は書かれていま