【その他の画像・動画等を元記事で観る】『五等分の花嫁』の新作アニメプロジェクト始動が発表され、「五等分の花嫁 新作アニメプロジェクトビジュアル」と告知映像が公開された。『五等分の花嫁』は2020年2月まで「週刊少年マガジン」にて連載し、現在までにシリーズ累計発行部数2000万部超えを記録（2026年５月時点）。テレビアニメは2019年1月〜3月に第1期、2021年1月〜3月に第2期がTBSほかにて放送された。その後、2022年5月に