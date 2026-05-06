『五等分の花嫁』新作アニメプロジェクト始動！

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『五等分の花嫁』の新作アニメプロジェクト始動が発表され、「五等分の花嫁 新作アニメプロジェクトビジュアル」と告知映像が公開された。

『五等分の花嫁』は2020年2月まで「週刊少年マガジン」にて連載し、現在までにシリーズ累計発行部数2000万部超えを記録（2026年５月時点）。テレビアニメは2019年1月〜3月に第1期、2021年1月〜3月に第2期がTBSほかにて放送された。その後、2022年5月に映画『五等分の花嫁』が公開、さらにTVスペシャルアニメ『五等分の花嫁∽』『五等分の花嫁＊』が劇場先行上映・TV放送されるなど、今なお高い人気を誇る作品だ。

5月2日(土)に主演キャスト勢揃いで開催された『五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO』は、トーク＆バラエティコーナーで「五つ子ゲーム」を行ったり原作・監修を春場ねぎ先生が、文をあさのますみ先生が、絵をもなか先生が手がける 『絵本 五等分の花嫁 いつつごちゃんと パンケーキ』をベースとした脚本家・大知慶一郎書き下ろしの新作朗読劇が披露された。ライブパートの中野フェスではTVスペシャルアニメ『五等分の花嫁＊』OPテーマ「五等分の笑顔」やゲーム「五等分のプリンセス 〜幻想と深淵と魔法学院〜」テーマソング「明日へ」、そして上杉風太郎(CV:松岡禎丞)キャラクターソング「色褪せない気持ち」を含む楽曲が10曲歌唱され大いに盛り上がった。

イベント内で告知された新作アニメプロジェクトの１つ目として、『五等分の花嫁【春夏秋冬】』のTVアニメ化が決定。『五等分の花嫁【春夏秋冬】』は、原作・春場ねぎ先生の完全監修のもと、あさのハジメ先生が手がける“原作の続き”を描いた完全後継小説であり、本作のコミカライズ企画も進行中となっている。

２つ目は『新作OVA』の制作が決定。こちらはこれまでのアニメシリーズでは描かれなかった原作エピソードを新たにアニメ化。TVスペシャルアニメ『五等分の花嫁∽』『五等分の花嫁＊』に続く「あのシーンを観たかった！」という期待に応える内容をお届け予定だ。

どちらもかわいさ500％！ 今後の続報をぜひお楽しみに。

©春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁＊」製作委員会

関連リンク

『五等分の花嫁』公式サイト

https://www.tbs.co.jp/anime/5hanayome/