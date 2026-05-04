ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（49）がゲスト出演し、過酷系ロケのギャラ事情を明かす場面があった。「毎日どんな生活をしている?」と聞かれると、尾形は「俺は基本ロケね、スタジオに呼ばれないわけよ。やっぱりコメントが弱いから。だから地方飛び回ったり、海外に行ったりしていて」と返す。「毎日危険なロケが入っている?」と