福島県にある猪苗代湖で水上バイクが転覆する事故があり、県外から来ていた10代と20代の男性2人が心肺停止の状態で救急搬送されました。事故があったのは、会津若松市湊町にある猪苗代湖の中田浜沖です。消防などによりますと、3日午後0時45分ごろ、県外から来ていた男性5人が水上バイク2台で湖面を走行していたところ、1台のバイクが転覆し、3人がバイクから投げ出されたということです。3人は、もう1台のバイクの同行者とほかの