◇明治安田J1百年構想リーグ第14節町田1―1（PK2―4）鹿島（2026年5月3日メルカリスタジアム）町田は鹿島と1―1からPK戦の末に2―4で敗れ、PK勝ちを含む連勝が3でストップした。この日はエースFW相馬が2試合連続でベンチから外れた。先月5日のFC東京戦で脚を負傷。「ジョギングもちゃんとできなかった」という満身創痍（そうい）の状態からトレーナー陣のサポートもあって同17日のアジア・チャンピオンズ・リーグ・エリ