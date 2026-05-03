３日、ひろしまフラワーフェスティバルが開幕しました。パレードが行われた平和大通りは雨の中多くの人でにぎわいました。 ４９回目となるフラワーフェスティバル、今回のテーマは「Ｃｏｌｏｒｆｕｌ ワンダフル Ｐｅａｃｅｆｕｌ」多様性を認め合い、争いのない平和な世界になってほしいという願いが込められています。 平和大通りで行われたパレードには７３団体約５５００人が参加し、雨の中