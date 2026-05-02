【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第14節】(ヒマスタ)岐阜 0-3(前半0-0)札幌<得点者>[札]大森真吾2(65分、90分+4)、原康介(89分)<警告>[岐]文仁柱(63分)[札]岡田大和(71分)主審:佐々木慎哉