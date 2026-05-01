農林水産省が発表した先月26日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、前の週より41円値下がりし、5キロあたり3842円でした。値下がりは2週ぶりです。農水省は、販売数量全体のうちブレンド米が占める割合が先週と比べ3％増えたことなどが値下がりに影響したとみています。民間業者が抱えるコメの量＝民間在庫量は依然高い水準にあり、コメ価格はゆるやかな下落傾向が続いています。