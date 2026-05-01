日本テレビnews every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「市職員が事故後逃走…発見場所は『ばれると警察に捕まると』」についてお伝えします。◇◇◇前方部分が大破し、ヘッドライトなどが外れた車。屋根はゆがみ、エアバッグが作動したあとも。この車を運転していたのは、福岡・うきは市の職員・小島一晃容疑者。警察によりますと、小島容疑者は先月29日午前1時前、酒を飲んだ状態で乗用車を運転し、ガードレールに衝突