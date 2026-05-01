旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したとして死体損壊の疑いで逮捕された職員の男は、妻の遺体を車で運びこんだとみられることが新たにわかりました。死体損壊の疑いで逮捕されたのは旭山動物園の職員・鈴木達也容疑者です。鈴木容疑者は3月31日、妻の由衣さんの遺体を動物園に運び込み焼却炉で焼いた疑いがもたれています。由衣さんは3月下旬から行方が分からなくなっていて警察が鈴木容疑者の供述をもとに動物園の焼却炉を調べ