日本テレビ『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「市職員が事故後逃走…発見場所は『ばれると警察に捕まると』」についてお伝えします。

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前方部分が大破し、ヘッドライトなどが外れた車。屋根はゆがみ、エアバッグが作動したあとも。この車を運転していたのは、福岡・うきは市の職員・小島一晃容疑者。

警察によりますと、小島容疑者は先月29日午前1時前、酒を飲んだ状態で乗用車を運転し、ガードレールに衝突。すぐに警察に報告しなかった疑いや、酒気帯び運転などの疑いで逮捕されました。

車に設置されたセンサーで事故が発覚。しかし、警察が駆けつけると、車は川に転落していて、小島容疑者の姿はありませんでした。

小島容疑者が見つかったのは、自身が働く市役所。朝になり、上司が市役所で寝ていた小島容疑者を発見したのです。その後、上司とともに出頭した小島容疑者の呼気からは、基準値を上回るアルコールが検出されました。

調べに対し小島容疑者は、「同僚と 居酒屋 ビール 4杯、 焼酎 の水割りを4杯飲んだ」「 飲酒運転 がばれると 警察 に捕まると思った」と容疑を認めているということです。