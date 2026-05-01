この記事をまとめると ■SUV市場は拡大しているがそのなかで日産エクストレイルは苦戦を強いられている ■現行エクストレイルはe-POWER専用化と値上げにより購入の障壁が高くなった ■販売の多くをノートとセレナが締めるために「日産＝実用車」というイメージも強くなった 現行モデルになって大きく販売台数を減らしたエクストレイル いまはSUVの人気が高く、新車として売られる小型／普通乗用車の30〜40％を占める。国内販売ラ