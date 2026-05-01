ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が4月30日、インスタグラムを更新。豊満な美バストが際立つ姿を披露した。竹中アナは「おはよう」とあいさつし、フワッとしたロングスカートに、白のトップスを合わせ、ショルダーバッグを斜めがけして美バストが強調された船上ショットを披露した。そして「今日は華華天国担当日。やたたたたたーーーーリスナーさんに会えるるるるるーーーーー」と伝えた。この投稿に「美しいスタイルで