プロレスリング・ノアは２日、両国国技館で「ＳＰＲＩＮＧＭＡＹＨＥＭＲＹＯＧＯＫＵ２０２６」（午後３時試合開始）を開催する。大会では、ＧＨＣヘビー級王者のＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａが元ＷＷＥのシェイン・ヘイストと７度目の防衛戦。さらに今年からノアに本格参戦している「ロス・トランキーロス・デ・ハポン」内藤哲也が「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡと初の一騎打ちが行われる。この２試合の試合順を巡り