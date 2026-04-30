大倉工業は後場急伸している。きょう午後０時３０分ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が２４０億２６００万円（前年同期比１０．８％増）、営業利益が２２億４５００万円（同３３．８％増）だったとしており、業況を好感した買いが集まっている。合成樹脂製品の製造・販売を手掛けるフジコーを連結子会社化したことや、大型液晶テレビ向け光学フィルムが好調に推移したことが