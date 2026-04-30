あすから5月に入りますが、中東情勢の影響で石油化学製品の値上げが続きます。ポリ袋やゴミ袋を製造する「日本サニパック」は、およそ800品目を来月下旬から30％以上値上げするほか、「積水化学工業」は、屋根に降った雨水を地上に排水する「雨とい」などの価格を20％以上引き上げます。「クラレ」は、スポーツウェアをはじめとした衣料品などに使われるポリエステル繊維について、10％以上値上げします。一方、食品でも値上げが相