JRAは30日、小林脩斗（24＝美浦・奥平雅士）が5月1日から美浦・フリー、角田大和（24＝栗東・角田晃一）が同日から栗東・フリーになると発表した。小林脩は20年3月にデビューし、JRA通算1774戦46勝。角田は21年3月にデビューし、JRA通算2503戦130勝(いずれも30日現在)。サンデーファンデーに騎乗した3月29日のマーチS（G3）で重賞初勝利を挙げた。