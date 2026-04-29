クイズと聖書に共通するものは？……と聞かれてもなんのこっちゃと思うだろうが、そこに現代におけるノンフィクションの苦境脱出へのヒントがあるかもしれない。英国の出版産業は輸出等も含めた総売上高では2023年に71億ポンド、2024年には約72億ポンドと堅調だが、私たちが書店で目にするような「国内の紙の書籍市場」全体では微減傾向にある（2025年で約18.1億ポンド）。フィクションはBookTokの影響もあって好調なのだが、市場