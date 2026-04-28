警視庁によりますと、きょう午後3時ごろ、東京・世田谷区若林で「男性が複数の人物に連れ去られた」と、女性が近くにいた警察官に届け出ました。【写真を見る】【速報】「彼氏が何者かに連れ去られた」 東京・世田谷区で男性が複数人に車で連れ去られたか警視庁が捜査女性は「彼氏が何者かに車で連れ去られた」と話していて、警視庁は緊急配備を敷いて、現場から立ち去った車の行方を追っています。女性にけがはないもよう