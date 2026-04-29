きょう正午前、東京・板橋区で車と自転車あわせて7台が絡む事故があり、自転車で走行中だった警察官2人を含む3人が大けがをしました。きょう午前11時45分、板橋区大山東町の国道で、車5台と自転車2台が絡む事故がありました。警視庁によりますと、乗用車が路肩に駐車していた軽貨物車に追突し、その脇を自転車で走っていた警察官2人をはね、さらに反対車線の車にも衝突したということです。「早く 早く！」これは、事故直後の