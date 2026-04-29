小学生の息子の遺体を遺棄したとして逮捕された父親。警察は、遺体発見現場にも立ち会わせて供述の裏づけを進めました。 京都府南丹市の安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（37）は3月23日から4月13日までの間に、市内の山林などに息子の結希（ゆき）さん（当時11）の遺体を遺棄した疑いがもたれています。 警察は4月28日、遺体が一時遺棄された可能性もあるとされている公衆トイレなど3か所に、安達容疑者を立ち会わせて捜