日経225先物は11時30分時点、前日比30円高の6万0270円（+0.04％）前後で推移。寄り付きは6万0440円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万0220円）を上回る形で、買いが先行して始まった。ただ、現物の寄り付き時に6万0520円まで上げ幅を広げたものの、中盤にかけて6万0150円と下落に転じる場面もみられた。ただし、下へのバイアスは強まらず、その後は6万0200円～6万0400円辺りでの底堅さが意識されている。 アドバン