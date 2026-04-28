◆ヒルトン東京から、お肉が主役のハワイアンアフタヌーンティー。サマーフルーツのスイーツはビュッフェ形式で食べ放題！ヒルトン東京の「メトロポリタングリル」にて、2026年5月8日（金）から、お肉が主役の新感覚アフタヌーンティー「ハワイアン・ミートアフタヌーンティー」が登場。ハワイ出身の料理長、フィナリー・セメス氏が手がける本格的なハワイアングリルや彩り豊かな前菜がラインナップ。食後には、レモンやマンゴー、