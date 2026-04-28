ヒルトン東京から、お肉が主役のハワイアンアフタヌーンティー。サマーフルーツのスイーツはビュッフェ形式で食べ放題！

ヒルトン東京から、お肉が主役のハワイアンアフタヌーンティー。サマーフルーツのスイーツはビュッフェ形式で食べ放題！