◆駅徒歩15分のオアシス／三好・平野エリアいま東京でおもしろいのは駅から徒歩15分離れたエリア。こちらでご紹介するのは、清澄白河駅と門前仲町駅の2駅から徒歩でアクセス可能な三好・平野エリアです。江戸時代に埋立地として誕生した場所ゆえ、あちこちに水辺の気配が漂い、心地よい風が吹き抜けます。古い倉庫をリノベーションしたセンスのよいカフェなどが点在し、下町情緒と最新カルチャーが自然体で溶け合います。◆水辺を