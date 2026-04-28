駅徒歩15分のオアシス／三好・平野エリア
◆駅徒歩15分のオアシス／三好・平野エリア
いま東京でおもしろいのは駅から徒歩15分離れたエリア。こちらでご紹介するのは、清澄白河駅と門前仲町駅の2駅から徒歩でアクセス可能な三好・平野エリアです。江戸時代に埋立地として誕生した場所ゆえ、あちこちに水辺の気配が漂い、心地よい風が吹き抜けます。古い倉庫をリノベーションしたセンスのよいカフェなどが点在し、下町情緒と最新カルチャーが自然体で溶け合います。
◆水辺を風が吹き抜ける まるで都会のエアポケット
三好・平野エリア
徳川家康の江戸入府の頃は干潟でしたが、江戸時代初期に農地や宅地として開拓された一帯です。近年はブルーボトルコーヒーの日本第1号店の出店を契機に「コーヒーの聖地」として脚光を浴び、若い世代が押しかける街へと変貌しました
by東京スリバチ学会会長・皆川典久
◆【スポット01】CAN-PANY
バーでは常時4種ほどのドリンク550円〜を提供
春の畑の恵みを
爽やかなノンアルドリンクに
グレープフルーツときゅうり、生姜とウコンと花 …… ユニークな組み合わせのノンアルドリンクが並ぶ、「mitosaya薬草園蒸留所」が手がけたバー併設ボトリングエ場。はじめて出会う素材の組み合わせにわくわく。ラベルがかわいい缶はおみやげにも。
CAN-PANY
カンパニー
電話／03-6751-9106
住所／東京都江東区三好2-6-10 1F
営業時間／ドリンクバー12:00〜16:00
定休日／土〜月・祝
清澄白河駅より徒歩5分
◆【スポット02】CIEST
パン「おまかせ3種」330円、「麦床のつけもの」330円、グラスワイン1,000円〜
思い思いの過ごし方で
“パン飲み”を満喫
船堀の人気ベーカリーが昨年移転し“パン飲み”スペースを拡張。単一品種の国産小麦で焼くパンは、シンプルながらかむほどに風味豊か。パンと自然派ワインを傍らにおしゃべりもよし、読書もよし。いい意味で規格外のパン同様、枠にはまらない雰囲気が最高です。
CIEST
チェスト
電話／非公開
住所／東京都江東区平野1-11-12
営業時間／パン・ワイン販売12:00〜18:00、イートイン13:00〜18:00
定休日／水・木
清澄白河駅から徒歩7分
◆【スポット03】Folkways Brewing
いちばん人気は「IPA」パイント1,300円。多彩なスタイルのビールが楽しめる
ビール片手にゆるっと過ごせる
大人の秘密基地
表通りからは見えない奥まった入り口の向こうに、グッドバイブス漂うビアバーが。6種前後揃う自家製クラフトビールは、どれもするする飲めるきれいな味わい。シンプルな内装も相まって、気付けば心身ともにリラックス。常連さんに混ざり地元民気分で乾杯！
Folkways Brewing
フォークウェイズブルーイング
電話／非公開
住所／東京都江東区平野3-6-3
営業時間／金17:00〜22:00 土15:00〜22:00 日15:00〜21:00
定休日／月〜木、ほか不定休あり
清澄白河駅から徒歩8分
◆【スポット04】The Plant Society Tokyo Flagship
メルボルンの風を感じる
緑豊かな癒し空間
オーストラリア発、人気プランツショップの海外1号店。種類もサイズも豊富な室内用観葉植物の合間に、クラフト感あふれる作家もののプランターや雑貨が並び、宝探しのような楽しさが。フレンドリーなスタッフに相談してとっておきの1品をお迎えしたい。
The Plant Society Tokyo Flagship
ザプラントソサエティトーキョーフラッグシップ
電話／070-8393-5483
住所／東京都江東区平野2-6-1
営業時間／月〜水10:00〜16:00 木〜日・祝〜18:00
定休日／無休
清澄白河駅から徒歩7分
いま東京でおもしろいのは駅から徒歩15分離れたエリア。こちらでご紹介するのは、清澄白河駅と門前仲町駅の2駅から徒歩でアクセス可能な三好・平野エリアです。江戸時代に埋立地として誕生した場所ゆえ、あちこちに水辺の気配が漂い、心地よい風が吹き抜けます。古い倉庫をリノベーションしたセンスのよいカフェなどが点在し、下町情緒と最新カルチャーが自然体で溶け合います。
三好・平野エリア
徳川家康の江戸入府の頃は干潟でしたが、江戸時代初期に農地や宅地として開拓された一帯です。近年はブルーボトルコーヒーの日本第1号店の出店を契機に「コーヒーの聖地」として脚光を浴び、若い世代が押しかける街へと変貌しました
by東京スリバチ学会会長・皆川典久
◆【スポット01】CAN-PANY
バーでは常時4種ほどのドリンク550円〜を提供
春の畑の恵みを
爽やかなノンアルドリンクに
グレープフルーツときゅうり、生姜とウコンと花 …… ユニークな組み合わせのノンアルドリンクが並ぶ、「mitosaya薬草園蒸留所」が手がけたバー併設ボトリングエ場。はじめて出会う素材の組み合わせにわくわく。ラベルがかわいい缶はおみやげにも。
CAN-PANY
カンパニー
電話／03-6751-9106
住所／東京都江東区三好2-6-10 1F
営業時間／ドリンクバー12:00〜16:00
定休日／土〜月・祝
清澄白河駅より徒歩5分
◆【スポット02】CIEST
パン「おまかせ3種」330円、「麦床のつけもの」330円、グラスワイン1,000円〜
思い思いの過ごし方で
“パン飲み”を満喫
船堀の人気ベーカリーが昨年移転し“パン飲み”スペースを拡張。単一品種の国産小麦で焼くパンは、シンプルながらかむほどに風味豊か。パンと自然派ワインを傍らにおしゃべりもよし、読書もよし。いい意味で規格外のパン同様、枠にはまらない雰囲気が最高です。
CIEST
チェスト
電話／非公開
住所／東京都江東区平野1-11-12
営業時間／パン・ワイン販売12:00〜18:00、イートイン13:00〜18:00
定休日／水・木
清澄白河駅から徒歩7分
◆【スポット03】Folkways Brewing
いちばん人気は「IPA」パイント1,300円。多彩なスタイルのビールが楽しめる
ビール片手にゆるっと過ごせる
大人の秘密基地
表通りからは見えない奥まった入り口の向こうに、グッドバイブス漂うビアバーが。6種前後揃う自家製クラフトビールは、どれもするする飲めるきれいな味わい。シンプルな内装も相まって、気付けば心身ともにリラックス。常連さんに混ざり地元民気分で乾杯！
Folkways Brewing
フォークウェイズブルーイング
電話／非公開
住所／東京都江東区平野3-6-3
営業時間／金17:00〜22:00 土15:00〜22:00 日15:00〜21:00
定休日／月〜木、ほか不定休あり
清澄白河駅から徒歩8分
◆【スポット04】The Plant Society Tokyo Flagship
メルボルンの風を感じる
緑豊かな癒し空間
オーストラリア発、人気プランツショップの海外1号店。種類もサイズも豊富な室内用観葉植物の合間に、クラフト感あふれる作家もののプランターや雑貨が並び、宝探しのような楽しさが。フレンドリーなスタッフに相談してとっておきの1品をお迎えしたい。
The Plant Society Tokyo Flagship
ザプラントソサエティトーキョーフラッグシップ
電話／070-8393-5483
住所／東京都江東区平野2-6-1
営業時間／月〜水10:00〜16:00 木〜日・祝〜18:00
定休日／無休
清澄白河駅から徒歩7分