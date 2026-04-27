4月28日注目銘柄6社 【注目度S級】 ☆信越化学工業（4063）本決算化学 Focus：塩ビ市況の底打ち時期とAI向け半導体材料の伸び率を注視。次期配当予想と自社株買い枠の有無が焦点。 【注目度A級】 ◎菱友システムズ（4685）本決算情報・通信業 Focus：上方修正後の着地水準と三菱重工グループ向けIT需要の継続性を確認。受注残高から次期の成長性をチェック◎デンソー（6902）本決算輸送用機器 Focus