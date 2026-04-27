【4月28日】今日の注目決算　注目度S：信越化学工業、A：デンソー ほか

4月28日 注目銘柄 6社

【注目度S級】

☆信越化学工業（4063） 本決算 化学

Focus：塩ビ市況の底打ち時期とAI向け半導体材料の伸び率を注視。次期配当予想と自社株買い枠の有無が焦点。

【注目度A級】

◎菱友システムズ（4685） 本決算 情報・通信業

Focus：上方修正後の着地水準と三菱重工グループ向けIT需要の継続性を確認。受注残高から次期の成長性をチェック

◎デンソー（6902） 本決算 輸送用機器

Focus：品質引当金の一巡による利益回復と、電動化・SDV投資の進捗をチェック。トヨタ株売却に伴う還元策に注目

◎相鉄HD（9003） 本決算 陸運業

Focus：東急直通線による輸送人員増と、ホテル・不動産分譲の反動減を比較。中期計画の利益目標への進捗を確認

◎東海旅客鉄道（9022） 本決算 陸運業

Focus：新幹線収入の過去最高更新と利益率改善をチェック。リニア開発費の動向と、次期業績予想を強気かどうか

◎山崎製パン（2212） 1Q 食料品

Focus：値上げ浸透による営業益の伸びと、製品ミックス改善を注視。1Qの進捗率から通期の上振れがあるかどうか

4月28日発表予定 74社

【建設・インフラ】

1850 南海辰村建設（本決算）

point：繰越案件の消化状況と次期受注目標、利益率の改善を注視

1930 北陸電気工事（本決算）

point：震災復興関連の工事進捗と、資材高騰の価格転嫁力を確認

1934 ユアテック（本決算）

point：東北電力向け工事量と、一般内線工事の採算性向上に注目

1941 中電工（本決算）

point：中国地方の設備投資動向と、配当性向の維持・向上をチェック

1942 関電工（本決算）

point：首都圏の再開発案件とデータセンター向け受注の伸びに期待

1946 トーエネック（本決算）

point：中部圏の産業用設備投資と、次期配当予想の増減に注目

1959 クラフティア（本決算）

point：経営統合後のシナジー発現と、受注残高の積み上がりを確認

3426 アトムリビンテック（3Q）

point：家具金物の需要動向と、通期予想に対する進捗



【サービス・情報通信】

2175 エス・エム・エス（本決算）

point：介護・医療の人材紹介需要と、SaaS事業の成長継続性

2359 コア（本決算）

point：DX関連の組込ソフト需要と、中期経営計画の進捗を確認

3622 ネットイヤー（本決算）

point：親会社（NTTデータ）との連携強化と黒字幅の拡大に注目

3969 エイトレッド（本決算）

point：クラウド型ワークフローの契約数と解約率、営業益をチェック

4345 シーティーエス（本決算）

point：建設DX向けレンタル需要と、高水準の利益率維持を確認

4661 オリエンタルランド（本決算）

point：入園者数・客単価の推移と、新エリア投資の回収計画

4722 フューチャー（1Q）

point：コンサル事業の受注単価向上と、人材確保の状況

4826 ＣＩＪ（3Q）

point：金融・官公庁向けシステム受注の強さと、期末の上振れ期待

4479 マクアケ（2Q）

point：プロジェクト成約総額の底打ちと、コスト削減の効果

2491 バリューコマース（1Q）

point：アフィリエイト需要と、Yahoo!ショッピング関連の動向

3911 Ａｉｍｉｎｇ（1Q）

point：新作ゲームの貢献度と、既存タイトルの減衰状況を注視

9412 スカパーＪＳＡＴ（本決算）

point：宇宙事業の収益化と、放送加入者数の減少を補う施策



【食品・化学】

2208 ブルボン（本決算）

point：原材料費高騰への価格転嫁状況と、新商品の寄与度を確認

4043 トクヤマ（本決算）

point：半導体向け多結晶シリコンの需要回復と、電力コスト抑制

4045 東亞合成（1Q）

point：アロンアルフアの販売状況と、1Qの利益進捗率

4204 積水化学工業（本決算）

point：住宅事業の受注回復と、高機能プラスチックスの伸びに注目

4362 日本精化（本決算）

point：高純度化粧品原料の海外展開と、配当の安定性をチェック

4578 大塚HD（1Q）

point：主力製品（エビリファイ等）の海外伸長と、研究開発費



【自動車・機械・電気機器】

3116 トヨタ紡織（本決算）

point：トヨタ生産台数との連動性と、シート高付加価値化の進捗

3439 三ツ知（3Q）

point：自動車部品の受注回復状況と、通期利益目標の達成度

5482 愛知製鋼（本決算）

point：特殊鋼の需要動向と、素材価格スライドによる利益確保

5819 カナレ電気（1Q）

point：放送用ケーブルの需要と、海外市場での販売進捗

5903 シンポ（3Q）

point：外食業界の設備投資意欲と、無煙ロースターの販売進捗

6161 エスティック（本決算）

point：米中市場の設備投資意欲と、次期の売上・配当予想に注目

6201 豊田自動織機（本決算）

point：エンジン認証問題の影響収束と、物流フォークリフトの伸び

6301 小松製作所（本決算）

point：北米・インドの需要動向と、鉱山機械の保守・収益力

6302 住友重機械（1Q）

point：全セグメントの受注動向と、1Qの利益積み上がり

6455 モリタHD（本決算）

point：消防車両の更新需要と、海外市場（アジア）の拡大を注視

6473 ジェイテクト（本決算）

point：ステアリング事業の採算改善と、ベアリングの需要回復

6503 三菱電機（本決算）

point：FA・空調の受注底打ち時期と、次期の大幅増益予想

6504 富士電機（本決算）

point：パワー半導体とエネルギーインフラの受注残高を確認

6526 ソシオネクスト（本決算）

point：次世代SoCの開発状況と、大手顧客向け量産の進捗

6586 マキタ（本決算）

point：在庫調整の完了と、北米市場での園芸工具のシェア拡大

6592 マブチモーター（1Q）

point：車載用モーターの需要回復と、1Qの営業益水準

6617 東光高岳（本決算）

point：スマートメーター更新需要と、EV急速充電器の販売動向

6701 日本電気（本決算）

point：ITサービス事業の利益率改善と、次期の還元策に期待

6762 ＴＤＫ（本決算）

point：受動部品の需要回復と、スマホ向け電池の収益性を確認

6823 リオン（本決算）

point：補聴器の買い替え需要と、環境計測機器の公共投資動向

6955 ＦＤＫ（本決算）

point：ニッケル水素電池の採算改善と、次世代電池の研究進捗

7259 アイシン（本決算）

point：電動化対応（eAxle）の収益化と、トヨタ株売却の進展

7282 豊田合成（本決算）

point：エアバッグ等の安全部品の伸びと、次期の株主還元方針

7984 コクヨ（1Q）

point：オフィス家具の好調維持と、文具の海外販売動向

【金融・卸売・小売・不動産】

2664 カワチ薬品（本決算）

point：食品比率の高さによる集客力と、処方箋応需件数の伸び

5532 リアルゲイト（2Q）

point：オフィス稼働率の維持と、新規受託案件の積み上がり

5834 ＳＢＩリーシング（本決算）

point：航空機リースの組成件数と、円安による業績への影響

7148 ＦＰＧ（2Q）

point：リース組成の進捗と、通期上方修正の可能性に注目

7381 ＣＣＩグループ（本決算）

point：地元の資金需要と、金利上昇による利鞘拡大の進捗

7510 たけびし（本決算）

point：三菱電機製品の販売動向と、半導体関連の受注回復

7646 ＰＬＡＮＴ（3Q）

point：店舗改装による客数増と、プライベートブランドの比率

8014 蝶理（本決算）

point：繊維・化学品の両輪の利益成長と、高い配当性向の維持

8076 カノークス（本決算）

point：自動車向け鋼材販売の数量増と、在庫評価損の有無

8218 コメリ（本決算）

point：天候影響による季節商品の動向と、物流効率化の進捗

8697 日本取引所（本決算）

point：取引高の増減と、新市場区分移行後の上場維持状況

8793 ＮＥＣキャピタル（本決算）

point：NECグループ向けリースと、投資事業の利益確定状況

8914 エリアリンク（1Q）

point：ストレージ稼働率の推移と、1Qの新規出店ペース

9267 Ｇｅｎｋｙ（3Q）

point：集中出店によるシェア拡大と、既存店売上高の推移

9679 ホウライ（2Q）

point：観光牧場や不動産の季節変動と、2Q累計の着地状況



【陸運・エネルギー】

9023 東京地下鉄（本決算）

point：定期・定期外旅客の回復水準と、不動産事業の収益貢献

9081 神奈川中央交通（本決算）

point：運賃改定の効果と、人件費・燃料費高騰の吸収状況

9502 中部電力（本決算）

point：原子力再稼働の見通しと、燃料価格調整額の影響

9504 中国電力（本決算）

point：電気料金改定による収支改善と、復配の時期・規模

9505 北陸電力（本決算）

point：志賀原発の状況と、火力燃料費の動向をチェック

9509 北海道電力（本決算）

point：ラピダス関連の電力需要期待と、経営改善の進捗

9531 東京瓦斯（本決算）

point：都市ガス販売量と、海外エネルギー事業の利益寄与度

9536 西部ガスHD（本決算）

point：九州圏の再開発に伴うガス需要と、不動産事業の伸び

9539 京葉瓦斯（1Q）

point：冬季のガス販売量実績と、通期予想の修正有無を確認

季のガス販売量実績と、通期予想の修正有無を確認

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。