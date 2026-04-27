上沼恵美子（71）が27日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に生出演。「浪花のモーツァルト」と呼ばれた作曲家キダ・タローさんをしのんだ。番組ではCMソングの話題になり、キダさんが手がけた「かに道楽」のCM曲「♪と〜れとっれ〜、ぴっちぴっちかに料理ぃ〜」など、耳に残る“名曲”の数々を上沼自身が口ずさみながら紹介。「すごいわ。作曲した方は亡くなっても生きてるもんな」としみじみ語った。キダさんとは自宅も近く