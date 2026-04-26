先日SNSで「ポークおにぎりを台湾に持ち込むと100万円の罰金」という投稿が話題になりました。検疫ルールなどに詳しくないと、「本当に罰金が100万円になるの？」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。 本記事では、X（旧Twitter）で話題になったポストの内容と、台湾の検疫ルールおよび罰金のしくみについて詳しく解説します。 Xでバズった「ポークおにぎり」のポストとは？ 2026