◆米大リーグドジャース―カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・カブス戦に今季５度目の先発マウンドに上がり、１点を追う３回には２死三塁から２番ブッシュに右前適時打を許して、リードは２点に広がった。ここまで最速は９８・５マイル（約１５８・５キロ）となっている。この日は自身のボブルヘッド人形の配布日