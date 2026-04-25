【モデルプレス＝2026/04/25】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が4月24日、自身のInstagramを更新。手作りした名古屋めしを披露し、反響を呼んでいる。【写真】56歳元おニャン子「喫茶店クオリティ」名古屋めしの鉄板ナポリタン◆渡辺美奈代、懐かしの名古屋めしを手料理愛知県出身の渡辺は「今夜は名古屋めし」と記し、夕食を公開。「懐かしい鉄板ナポリタン 食べたくなるんですよね〜」とつづり、溶き卵を敷いた鉄板に