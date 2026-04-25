「部活動の地域移行」改革実行期間が始まる 4月から改革実行期間が始まった「部活動の地域移行」。主に公立中学校が対象でこれまで学校で行われていた部活動が地域クラブに変わり指導をする人が学校の教員から外部指導員に変わります。 【画像で見る】部活動の地域移行「利点と懸念」とは これによって教員の負担が減り、子どもたちも専門的なスキルを会得できるなどのメリットが見込まれています。文部科学省は今年度から2