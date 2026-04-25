多くの地域でスギやヒノキの花粉の飛散がピークを過ぎたとされていますが、今も花粉症に悩まされ、薬を服用している人は多いのではないでしょうか。【要注意】副作用のリスク増…これが薬と一緒に摂取してはいけない食べ物＆飲み物です！薬の中には眠気を伴うため、服用後に車を運転しないよう、注意書きが記載されている製品があります。春に花粉症がつらく、薬が手放せない人にとって、服用後に眠気を感じなければ運転しても