ラ・リーガ 25/26の第32節 ベティスとレアル・マドリードの試合が、4月25日04:00にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。 ベティスはセドリック・バカンブ（FW）、アブデ・エザルズリ（FW）、パブロ・フォルナルス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはキリアン・エムバペ（FW）、ビニシウス・ジュニオール（FW）、ジュード・ベ