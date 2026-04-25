ラ・リーガ 25/26の第32節 ベティスとレアル・マドリードの試合が、4月25日04:00にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。

ベティスはセドリック・バカンブ（FW）、アブデ・エザルズリ（FW）、パブロ・フォルナルス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・マドリードはキリアン・エムバペ（FW）、ビニシウス・ジュニオール（FW）、ジュード・ベリンガム（MF）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。レアル・マドリードのビニシウス・ジュニオール（FW）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。

32分、ベティスが選手交代を行う。マルク・バルトラ（DF）からディエゴ・ジョレンテ（DF）に交代した。

ここで前半が終了。0-1とレアル・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ベティスは同時に2人を交代。アルバロ・フィダルゴ（MF）、セドリック・バカンブ（FW）に代わりマルク・ロカ（MF）、クチョ・エルナンデス（FW）がピッチに入る。

68分、ベティスが選手交代を行う。パブロ・フォルナルス（MF）からジオバニ・ロセルソ（MF）に交代した。

72分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。ディーン・ハイセン（DF）、ティアゴ・ピタルチ（MF）に代わりダビド・アラバ（DF）、エドゥアルド・カマビンガ（MF）がピッチに入る。

73分、ベティスが選手交代を行う。ソフィアン・アムラバト（MF）からイスコ（MF）に交代した。

81分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。キリアン・エムバペ（FW）、ブラヒム・ディアス（FW）に代わりゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、マヌエル・アンヘル（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+4分ベティスが同点に追いつく。エクトル・ベジェリン（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ベティスは38分にソフィアン・アムラバト（MF）に、またレアル・マドリードは40分にディーン・ハイセン（DF）、72分にトレント・アレクサンダーアーノルド（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-25 06:10:17 更新