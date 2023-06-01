アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督がイタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリとイングランド代表FWブカヨ・サカの今節復帰を示唆した。24日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。アーセナルは30試合が消化したリーグ戦で勝ち点「70」の現在2位。連敗を喫すると、22日に行われたバーンリー対マンチェスター・シティ戦でマンチェスター・Cが勝利すると順位が逆転。勝ち点と得失点で並